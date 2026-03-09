Der Umsatz erreichte 104,2 Millionen Euro, wie Cosmo am Montag mitteilte. Im Vorjahr waren es mit 266,8 Millionen noch mehr als doppelt so viel. Der Rückgang ist einem Sondereffekt geschuldet, der im Vorjahr für einen Umsatzsprung gesorgt hatte. Damals hatte eine einmalige Zahlung des Partners Medtronic sowie Meilensteine in Höhe von 190 Millionen die Einnahmen in die Höhe schnellen lassen. Bei vergleichbaren Kosten resultierte deshalb ein Verlust.