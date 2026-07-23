Konkrete Umsatzzahlen liefert Cosmo für seine Hauptprodukte zwar nicht, wohl aber die Wachstumszahlen. So hätten die wiederkehrenden Umsätze mit der Akne-Creme Winlevi gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 38 Prozent zugelegt und bei Lialda um 35 Prozent.