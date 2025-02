Die indische Partnerfirma Glenmark, welche die Vertriebsrechte für Europa und Südafrika 2023 von Cosmo erworben hat, kann das Produkt nun dort auf den Markt bringen. Die Behörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) habe die Zulassung erteilt, teilte Cosmo am Montag mit. Dies sei ein Meilenstein, wird betont. Angaben zum Verkaufsstart wurden in der Mitteilung nicht gemacht.