So habe Medtronic mit einem so genannten Service-Disabled Veteran-Owned Small Businesses (SDVOSB) einen Vertrag über die Installation von 115 der intelligenten Endoskopie-Module GI Genius abgeschlossen. Diese Module würden in zahlreichen medizinischen Einrichtungen des Ministeriums im ganzen Land installiert, teilte Cosmo am Donnerstag unter Verweis auf eine Mitteilung des US-Partners mit.