Cosmo Pharmaceuticals NV ist eine strategische Forschungs- und Entwicklungskooperation mit Universitäten in Amsterdam und Eindhoven eingegangen. Gemeinsam soll ein KI-basiertea Systems entwickelt und klinisch validiert werden, das frühe Neoplasien bei Barrett-Ösophagus während der Endoskopie in Echtzeit erkennen soll.