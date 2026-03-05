Cosmo Pharmaceuticals NV ist eine strategische Forschungs- und Entwicklungskooperation mit Universitäten in Amsterdam und Eindhoven eingegangen. Gemeinsam soll ein KI-basiertea Systems entwickelt und klinisch validiert werden, das frühe Neoplasien bei Barrett-Ösophagus während der Endoskopie in Echtzeit erkennen soll.
Die Ergebnisse liegen noch nicht als Präsentation vor, sondern sollen im Rahmen der geplanten klinischen Validierung künftig erarbeitet und für spätere Zulassungen in Europa und den USA genutzt werden, wie Cosmo am Donnerstag mitteilt.
Der Barrett-Ösophagus ist eine Krebsvorstufe, bei der die rosa, flache Schleimhaut der Speiseröhre (die Verbindung zwischen Mund und Magen) durch sauren Reflux geschädigt wird.
(AWP)