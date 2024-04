Mit der Einführung der ColonPRO Software mache das GI Genius-System einen bedeutenden Sprung nach vorne in der KI-gestützten Erkennung von Polypen, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit ihm werde ein verbesserter Algorithmus einführt, der von einem Datensatz unterstützt wird, der doppelt so gross ist wie der vorherige. Dies führe zu einer klaren Verbesserung seiner Erkennungsmöglichkeiten.