Das Spezialitätenpharma-Unternehmen Cosmo hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022 Umsatz und Gewinn klar gesteigert. Mit den ausgewiesenen Zahlen hat das Unternehmen die eigenen Ziele leicht übertroffen. So erzielte die Gesellschaft nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatz in Höhe von 102,1 Millionen Euro (+57 Prozent), wie sie am Donnerstag mitteilte.