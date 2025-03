Das Unternehmen hat 2024 geänderte Bilanzierungsgrundsätze in Bezug auf die Behandlung interner Entwicklungskosten eingeführt. So wurden die Kosten der klinischen Phase III nicht mehr aktiviert. Infolgedessen enthalten die Betriebsausgaben für 2024 nun 18,6 Millionen an Entwicklungskosten, die zuvor voraussichtlich aktiviert worden wären. Dementsprechend wurden die Zahlen für 2023 neu ausgewiesen, um 10,9 Millionen an Entwicklungskosten einzubeziehen, heisst es dazu erklärend in der Mitteilung.