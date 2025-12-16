In der Tat ist bei Clascoterone noch nicht alles in trockenen Tüchern: Cosmo, beheimatet in Lainate nähe Mailand, wird bis im Frühling 2026 eine erforderliche zwölfmonatige Sicherheitsnachbeobachtung bei Clascoterone abschliessen und kontrollieren, wie das Mittel Clascoterone längerfristig wirkt - und ob sich allfällige Nebenwirkungen zeigen. Danach will das Unternehmen wohl Zulassungsanträge sowohl in den USA und in Europa stellen.