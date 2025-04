Für 2025 rechne Covestro weiter mit einem operativen Gewinn (Ebitda) zwischen 1,0 und 1,6 (Vorjahr: 1,1) Milliarden Euro, sagt Finanzchef Christian Baier laut der am Donnerstag veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am 17. April. «Entscheidend für die genaue Einordnung innerhalb dieser Bandbreite wird die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte sein.» Für das erste Quartal geht Covestro unverändert von einem Ergebnis zwischen 50 und 150 Millionen Euro aus. Dieses wird unter anderem durch Restrukturierungskosten von rund 100 Millionen Euro belastet, die im Zusammenhang mit der Schliessung des Gemeinschaftsunternehmens mit LyondellBasell am niederländischen Standort Maasvlakte stehen.