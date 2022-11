Die neue Folienbeschichtungsanlage ist nach den drei Beschichtungsanlagen in der Schweiz und in China die vierte Grossanlage der Gruppe. Wie viel sie gekostet hat, gibt das Unternehmen nicht an. Anápolis liege in Brasiliens zweitgrösstem Pharmaindustrie-Cluster und diverse Kunden aus der Pharmaindustrie seien in direkter Nachbarschaft angesiedelt. Bis 2026 werde der lateinamerikanische Pharma-Markt um 5 bis 8 Prozent wachsen. An diesem Wachstum will CPH teilhaben. Das Unternehmen verstärkt allgemein seine Aktivitäten im Verpackungsbereich, auch um vom Papiermarkt unabhängiger zu werden.