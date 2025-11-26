2025 wird nicht mehr an diese Zahlen herankommen, stellte das Unternehmen in der Gewinnwarnung klar: «Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine Abschwächung des weltweiten Pharmaverpackungsmarktes, ungünstige Währungsverhältnisse, höhere Abschreibungen und Finanzierungskosten», hiess es. Zudem seien Einmalerträge aus dem Vorjahr weggefallen.