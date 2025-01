Der 62-jährige Schildknecht wolle sich vermehrt «strategischen Aufgaben» widmen, teilte CPH am Mittwoch mit. Spätestens per Ende Januar 2026 will er daher seine CEO-Positionen abgeben. Seit der Aufspaltung der CPH Chemie + Papier Holding Mitte 2024 hatte Schildknecht sowohl bei CPH als auch bei Perlen Industrieholding den Chefposten inne.