So fiel der Umsatz um 0,5 Prozent auf 176,0 Millionen Franken, wie das CPH am Freitag mitteilte. Auf operativer Ebene blieb hingegen der EBITDA mit plus 0,1 Prozent auf 30,2 Millionen Franken quasi stabil, die Marge stieg sogar leicht auf 17,2 von 17,1 Prozent im Vorjahr. Beim EBIT gab es einen Rücksetzer um 6,8 Prozent auf 21,9 Millionen. Unter dem Strich fiel der Gewinn um deutliche 19,0 Prozent auf 17,1 Millionen Franken.