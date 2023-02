Die CPH Chemie + Papier Holding hat im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz deutlich gesteigert und ist klar in die Gewinnzone zurückgekehrt. Treiber waren vor allem die höheren Preise. Bereits im November hatte das Unternehmen die Prognose angehoben. Auch die Aktionäre sollen an der positiven Entwicklung teilhaben. Der Blick in die Zukunft ist von Unsicherheiten geprägt.Konkret stieg der Nettoumsatz kräftig um 46,0 Prozent auf 725 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA wurde auf 131 Millionen gut verfünffacht. Beim EBIT schrieb CPH nach einem Verlust von 3 Millionen im Vorjahr nun wieder ein positives Ergebnis in Höhe von 112 Millionen.