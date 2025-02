Der Spezialist für Verpackungen für die Pharma- und Medizinindustrie ergänze die Produkte von Perlen Packaging mit Fläschchen und Behältern als Verpackungen von Medikamenten, schrieb CPH. Produziert werde in Israel und Ungarn, wo das Unternehmen mit dem Kauf weiter wachsen will. Insgesamt sei die CPH Group nun an 14 Standorten weltweit präsent. Angaben zum Preis wurden in der Mitteilung nicht gemacht.