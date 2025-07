Durch die Integration von Silicycle erweitert Zeochem ihr Produktportfolio insbesondere im Bereich derivatisierter Chromatographie-Gele, die aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften in der Flüssigchromatographie eine Schlüsselrolle spielen. Diese Technik wird weltweit in Forschungslabors und in der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe eingesetzt.