Wie in einer Gewinnwarnung vom November angekündigt, ging das operative Ergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) um 6,5 Prozent auf 50,3 Millionen Franken zurück. Die entsprechende Marge lag mit 15,0 Prozent deutlich unter dem Vorjahreswert von 16,6 Prozent und damit auch klar unter der mittelfristigen Zielspanne von 16 bis 18 Prozent.