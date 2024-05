Am 25. Juni ist dann der erste Handelstag für die Namenaktien der Perlen Industrieholding auf den ausserbörslichen Plattformen geplant sowie der Handel als CPH Group ohne das Papiergeschäft an der SIX. Bis zum 27. Juni werden die Namenaktien der Perlen Industrieholding an die Aktionäre der CPH Group geliefert. Für jede Namenaktie der CPH erhalten Aktionäre eine neue Namenaktie der Perlen Industrieholding. Vom bisherigen Gesamtwert des Unternehmens entfalle rund 72 Prozent auf die verbleibende CPH und 28 Prozent auf die abgetrennte Perlen Industrieholding.