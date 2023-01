Vor einem Jahr, als die Börsen zu fallen begannen, prophezeite Grantham bereits einen "historischen Zusammenbruch" des US-Aktienmarkts. In den USA drohe das Ende einer "Superblase", die sich über Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe erstrecke, warnte er am 21. Januar 2022. Dies könne möglicherweise zur grössten Vermögensvernichtung in der Geschichte führen, sobald der Pessimismus an die Märkte zurückkehre. Die Geschichte zeige, dass Aktienblasen in der Regel zuerst in den riskantesten Teilen des Marktes zu platzen beginnen, so Grantham, der schon seit Anfang 2021 vor diesen Gefahren warnt.