Daher lädt das Unternehmen am 31. Januar zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. Dort sollen daher sechs neue Mitglieder in das Gremium gewählt werden. Im Einklang mit der Übernahmevereinbarung hätten sämtliche bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrats ihren Rücktritt aus dem Gremium erklärt, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Einladung. Vencora schlägt nun Felix Buschor, Michael Dufton, Nathan Partington, Ateet Patel, Hubert Rüedi und Christoph Stettler als neue Verwaltungsratsmitglieder vor.