Nach dem Kontrollwechsel am 7. Februar 2024 lief daher eine sogenannte Kontrollwechsel-Put-Periode - die Möglichkeit für die Inhaber die Anleihe zu verkaufen. Bis zum Ablauf am 8. April 2024 wurden dabei Anleihen mit einem Nennwert von insgesamt rund 22,3 Millionen Franken angedient. Die Lieferung der Anleihen, für welche die Put-Option ausgeübt wurde, erfolge am 22. April.