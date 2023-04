Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA sowie dem Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an den heimischen Rivalen UBS zitterten Anleger vor einer neuen Finanzkrise - in der Folge kam es zu einem Ausverkauf der Aktien und einem teils rapiden Anstieg der Preise der Credit Default Swaps (CDS) von Banken. Der oberste Bankenaufseher der EZB, Andrea Enria, forderte bereits mehr Transparenz an den zum Teil sehr illiquiden CDS-Märkten.