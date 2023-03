"Die Credit Suisse steckt weiterhin in einer desolaten Negativspirale, in welcher ein sinkender Aktienkurs nachhaltig auf das Kundenvertrauen drückt", schreibt Rahn+Bodmer am Freitag im "Börsenbarometer". Aktuell gerate nun sogar das November- Kapitalerhöhungsniveau von 2,52 in eine Testphase.