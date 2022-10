Für Gesprächsstoff sorgt in den Handelsräumen hiesiger Banken auch die am Mittwoch durchgeführte US-Dollar-Auktion der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Wie Statistiken zeigen, wurden bei der jüngst durchgeführten Auktion 11 Milliarden Dollar bei der SNB abgerufen. Beobachtern zufolge ist es die höchste Dollar-Nachfrage seit der Bankenkrise vom Oktober 2008. Damals wurden in der Spitze knapp 13 Milliarden Dollar abgerufen. Der hohe Dollar-Bedarf könnte als ein Hinweis für Stress im Bankensektor und für die hiesigen Branchenvertreter wie etwa die CS verstanden werden, so der Tenor.