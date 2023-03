Um 12.15 Uhr sind die CS-Aktien mit einem Kursrückgang um 3,2 Prozent auf 2,185 Franken bis am Mittag erneut klar schwächste Aktie unter den Bluechips. Am Montag waren die Titel im Umfeld des Ausverkaufs von Bankenwerten an den internationalen Börsen um fast 10 Prozent abgesackt und hatten zeitweise ein neues Allzeittief bei 2,115 Franken markiert. Die Titel der Konkurrentin UBS zeigen derweil mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 17,78 Franken eine kleine Erholung vom Vortag.