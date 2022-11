Mit der Kapitalerhöhung für die bestehenden Aktionäre will die schwer angeschlagene Grossbank rund 2,24 Milliarden Franken erlösen. Bereits am Freitag waren die Aktien der Kapitalerhöhung für "qualifizierte Aktionäre" an die Börse gelangt. Diese Erhöhung, an der unter anderem die neue Grossaktionärin Saudi National Bank teilgenommen hat, brachte der CS weitere 1,76 Milliarden Franken an neuem Kapital.