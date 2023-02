Dass die CS einen Teil der Investmentbank abspalten und als CS First Boston (CSFB) in New York an den Start bringen wolle, mache "auf dem Papier" Sinn, sagte Herro laut der FuW. Doch die neue Strategie müsse nun erst einmal erfolgreich umgesetzt werden. Den neuen Chef und künftigen Miteigentümer von First Boston, Michael Klein, bezeichnete Herro allerdings als einen "sehr talentierten Investmentbanker".