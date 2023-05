Die Aktien von Implenia waren in den letzten zwölf Monaten der Überflieger an der Schweizer Börse und verdoppelten sich innert Jahresfrist. Damit soll noch nicht Schluss sein, denn die Credit Suisse stuft das Rating für Implenia von "Neutral" auf "Outperform" hoch und erhöht das Kursziel auf 57 von 40 Franken. Am Mittwoch legte die Aktie im frühen Handel um 4,20 Prozent zu und steht bei 42,10 Franken. Das ergibt ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent.