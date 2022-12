RBC-Analystin «honoriert» Kostenkontrolle

Ebenfalls eine Wiederaufnahme der "Coverage" meldet die Royal Bank of Canada (RBC). Analystin Anke Reingen begrüsst "entschiedenes Handeln" von der Seite der CS-Führung. Sie spielt darauf an, dass die Bank im November eine Veränderung des Geschäftsmodells angekündigt hat und die Vermögensverwaltung stärken will. Reingen schreibt, sie "honoriere" auch die Bemühungen in Richtung Kostenkontrolle. Das Kursziel setzt sie bei 3,50 Franken.