Die Grossbank verfügt über 35 Milliarden Schweizer Franken an CET1-Kapital (hartes Kernkapital), das in einem Interventionsszenario der erste Puffer wäre, gefolgt von den 16 Milliarden Franken an AT1-Schulden, bevor die 59,8 Milliarden Franken an bail-in-fähigen vorrangigen Holding-Schulden betroffen wären. Die Credit Suisse verfügt auch über einen geringen Anteil an älteren Tier-2-Notes, die betroffen sein könnten.