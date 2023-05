Pimco gehört zu den Investoren, die vom Komplettverlust bei den so genannten Additional-Tier-1-Bonds (AT1) am stärksten betroffen sind. Wie zu hören ist, hat Pacific Investment Management Co. Anfang Mai Beschwerde gegen die Schweizer Finanzaufsicht Finma eingelegt, um eine diesbezügliche Frist zu wahren. Pimco erwägt den Angaben zufolge Schadensbegrenzung auf dem Rechtsweg. Die Fondsgesellschaft hatte 800 Millionen Dollar in die wertlos gewordenen Papiere investiert.