Die Aktie der Credit Suisse fällt am Dienstag in einem positiven Gesamtmarkt bis 0,9 Prozent auf 3,060 Franken. Schon am Montag blieb der Titel deutlich hinter dem Swiss Market Index zurück. Mit einem Minus von 1,7 Prozent war die CS-Aktie am ersten Handelstag der Woche gar schlechtester Titel im SMI.