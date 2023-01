Zum Teil fällt der Bonus ganz weg

Die Boni werden wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausfallen, da die Bank das schlechte Ergebnis in manchen Sparten in Einklang bringen muss mit der Notwendigkeit, die Mitarbeiter in anderen Geschäftsbereichen zu motivieren. Manche Banker werden dem Vernehmen nach überhaupt keinen Bonus erhalten.