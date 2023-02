Mitarbeiter des Investmentbanking-Bereichs der Credit Suisse haben derzeit mit Unsicherheiten zu kämpfen. Die CS hatte im Oktober angekündigt, im Rahmen ihres strategischen Umbaus das Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft in eine künftige CS First Boston mit Sitz in New York zu übergeben. Die künftige Firma solle Kapital von Dritten anziehen und eine langfristige Partnerschaft mit der neuen Credit Suisse eingehen.