Morgan Stanley sieht die Credit Suisse erst im Jahr 2025 zu "angemessener Profitabilität" zurückkehren. Das neue Geschäftsmodell werde nun in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt. Der Markt bleibe daher in einem "Abwarten-und-Sehen"-Modus, wie die Bank diese Strategie umsetze, so die Analystin weiter. Die Implementierung des neuen Geschäftsmodells sei mit einigen Risiken verbunden, schreibt Morgan Stanley, wobei das Geschäft in der Schweiz sehr robust bleibe.