Die auf Euro lautende Anleihe, die von der Konzerntochter in London begeben wird, hat eine Laufzeit von 3,5 Jahren. Sie bietet Anlegern einen Spread, der laut Bloomberg-Daten mehr als doppelt so hoch ausfällt wie im Sektordurchschnitt. Die Credit Suisse musste bereits im Januar bei Bondemissionen in anderen Währungen saftige Aufschläge bieten.