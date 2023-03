Das kriselnde Schweizer Geldhaus hat rund 500 leitenden Angestellten als Anreiz für die Mitwirkung beim Umbau der Bank eine so genannte Transformationsprämie im Volumen von bis zu 350 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Sie wird jedoch nur ausbezahlt, wenn die Credit Suisse in den kommenden Jahren wichtige Turnaround-Ziele erreicht.