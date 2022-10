Was die geplanten Umbauten betrifft, künftig CEO Körner an, dass man die CS First Boston in einem ersten Schritt auf eigene Füsse bekommen wolle, "in einer unabhängigen, relativ wenig kapitalintensiv arbeitenden Einheit." In einem zweiten Schritt wolle man die CS First Boston dann für Kapitalgeber von aussen öffnen. In der Startphase werde die CS sicher eine Mehrheitsbeteiligung halten. "Vielleicht wird die die Reise am Schluss zu einem Börsengang führen", so der Manager.