"Wir haben materielle Zuflüsse gesehen"

Rund um den Zusammenbruch der amerikanischen Silicon Valley Bank verlor die Aktie der Credit Suisse binnen zwei Tagen bis zu 15 Prozent an Wert und schnitt damit so schwach ab wie keine andere europäische Grobank. In ihrem am Dienstag vorgelegten Geschäftsbericht teilte die Credit Suisse mit, dass sich der Abfluss der Kundengelder bis in den März hinein fortgesetzt habe. Die Bank wies zudem auf Schwachstellen in ihren Verfahren zur Finanzberichterstattung hin.