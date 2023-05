Die Zusammensetzung der neuen Leitung wirft die Frage auf, was mit den derzeitigen Führungskräften der Credit Suisse passiert. In der Mitteilung wurden weder Finanzchef Dixit Joshi genannt, noch Chief Operating Officer Francesca McDonagh, Francesco De Ferrari, Leiter des Wealth Managements, oder Schweiz-Chef André Helfenstein. Es hiess nur, dass die Mitglieder der Geschäftsleitung in Zukunft "sowohl an das jeweilige Konzernleitungsmitglied von UBS als auch an Ulrich Körner berichten".