Spitzenverdiener unter den Managern war in dieser Zeit Brady Dougan, der von 2007 bis 2015 CEO der Bank war. Er strich in dieser Zeit 160 Millionen Franken an Löhnen und Boni ein. Allein für das Jahr 2009 erhielt Dougan 71 Millionen Franken Bonus, zusätzlich zu seinen 19 Millionen Franken an Lohn. In diesem Jahr zahlte die Credit Suisse laut "NZZ" wegen der hohen Gewinne im Investmentbanking 6,85 Milliarden Franken an Boni aus, was 144'000 Franken Bonussumme pro Mitarbeiter der Credit Suisse entsprach.