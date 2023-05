Trott und Lemkau legen die beiden Firmen zusammen, die sie jeweils nach dem Ausscheiden von Goldman Sachs geführt hatten — Trotts BDT & Co. fusioniert mit Dells MSD Partners, wo Lemkau Chief Executive Officer ist. Der Fokus von BDT ist die Beratung vermögender Familien und deren Unternehmen sowie auf Investitionen in Familienunternehmen. MSD ging aus dem Family Office von Dell hervor und investiert in nicht börsenotierte Unternehmen, aber auch im Kreditbereich, in Immobilien und Wachstumsaktien.