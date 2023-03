Im Laufe eines Wochenendes hat sich die UBS von einer stabilen Bank mit dem Ziel, die Kapitalerträge für die Aktionäre zu steigern, zu einer der komplexesten Integrationsbaustellen im globalen Finanzwesen gewandelt. Die Firma will in den nächsten Jahren Kosten in Höhe von mehr als 8 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Euro) einsparen, Tausende von Arbeitsplätzen abbauen und milliardenschwere riskante Vermögenswerte der Schweizer Konkurrentin loswerden, die sie nicht selbst behalten will.