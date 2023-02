Negative Rendite auf dem bereinigten Kernkapital

Wie weit der Weg zurück zu einer erfolgreichen Bank ist, zeigt der Vergleich beim ROTE (Return on Tangible Equity) zwischen Credit Suisse und UBS gemäss nachfolgender Grafik. Dieser Wert liegt bei der UBS mit 13,2 Prozent im positiven Bereich. Bei der Credit Suisse ist dieser Wert mit - 13,5 negativ. Wird der Trend betrachtet, so bewegt sich die UBS in den letzten Jahren konstant über 10 Prozent. Die Credit Suisse ist dagegen im 3. Quartal 2021 in den negativen Bereich abgerutscht.