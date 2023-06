Mehrere prominente Manager verlassen die Credit Suisse nach der Übernahme durch die UBS. Dazu gehören Chefjurist Markus Diethelm, Finanzchef Dixit Joshi, Asien-Chef Edwin Low und Investmentbanking-Co-Chef David Miller, wie es am Montag in einer Mitteilung von Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner an die Belegschaft hiess.