Die Credit Suisse sei eine von zehn international tätigen Banken, denen in Südkorea Bussen von insgesamt mehr als 100 Milliarden Won drohten, berichteten am Donnerstag verschiedene Nachrichtenagenturen unter Berufung auf einen Artikel in der südkoreanischen Tageszeitung «Chosun Ilbo». Die Strafzahlungen müssen laut den Berichten allerdings noch von Ausschüssen der FSS und der Financial Services Commission bestätigt werden. Die UBS kommentierte die Berichte gegenüber den Nachrichtenagenturen nicht.