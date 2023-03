Die mit Skandalen und Riesenverlusten kämpfende Credit Suisse will im Rahmen eines tiefgreifenden Umbaus aus grossen Teilen ihres Investmentbankings aussteigen. Zwei Insidern zufolge wurde die Investmentbanking-Sparte der Bank, in der die Kapitalmarktaktivitäten sowie die Beratung bei Übernahmen und Fusionen angesiedelt sind, in Japan in zwei Schritten redimensioniert. Im November sei die Zahl der Banker nahezu halbiert worden und im Januar seien bis auf wenige Ausnahmen alle Mitarbeiter entlassen worden.