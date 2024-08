Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, wird die grösste Schweizer Bank im Laufe dieses Jahres Kreditkarten, Debitkarten und Scheckbücher in Italien einstellen. Die Credit Suisse bot diese Dienstleistungen in Italien an, aber die UBS will das Geschäft nicht behalten, erklärten die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten.