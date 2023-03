Credit Suisse dränge darauf, das Vermögensverwaltungsgeschäft in China in der ersten Hälfte dieses Jahres aufzunehmen, und ziele auf einen Markt von umgerechnet 27 Billionen Yuan (3,9 Billionen Dollar), hiess es in dem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Memo, dessen Inhalt von einem Sprecher der Bank bestätigt wurde.